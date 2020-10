Annunciato un nuovo evento Xbox per il 9 novembre

Arrivano buone nuove per i fan di Microsoft che aspettano con forte trepidazione l’ingresso nei negozi di Xbox Series X e Xbox Series S, le quali saranno disponibili a partire dalla giornata del 10 novembre. Nel frattempo, per colmare l’attesa, il colosso Redmond ha annunciato un nuovo evento Xbox, che si terrà dal 9 novembre in maniera completamente digitale alle 12:00 italiane.

Seguito dal classico motto “Power Your Dreams“, questo evento sarà sicuramente incentrato fortemente sul lancio delle due console next-gen di Microsoft, magari svelando qualche sorpresa ai giocatori per quanto riguarda l’Xbox Game Pass o giochi come Hellblade Senua’s Saga, progetto di Ninja Theory di cui non sappiamo ancora la data d’uscita.