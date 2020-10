Raya and The Last Dragon: ecco il primo teaser trailer

Walt Disney Animation Studios ha finalmente rilasciato il teaser trailer ufficiale di Raya and the Last Dragon, il loro attesissimo film fantasy animato, fornendoci il nostro primo sguardo alla protagonista doppiata da Kelly Marie Tran mentre il suo personaggio cerca di riportare la pace nel mondo cercando di trovare l’ultimo drago.

Molto tempo fa, nel mondo fantastico di Kumandra, umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza del male ha minacciato la terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, lo stesso male è tornato e spetta ad un guerriero solitario, Raya, rintracciare il leggendario ultimo drago per ripristinare la pace sulla terra terra e riunire il suo popolo. Tuttavia, durante il suo viaggio, imparerà che ci vorrà più di un drago per salvare il mondo: ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

Raya and the Last Dragon sarà interpretato da Kelly Marie Tran (Star Wars: The Last Jedi), che sarà la prima attrice del sud-est asiatico a guidare un film d’animazione Disney. Il ruolo della protagonista sarebbe dovuto originariamente essere doppiato da Cassie Steele (Rick e Morty), ma i realizzatori e lo studio hanno scelto di adattare la loro visione e portare Tran come protagonista, che si unisce ad Awkwafina (The Farewell), che da la voce ad un drago in forma umana di nome Sisu.

Raya and the Last Dragon è co-diretto da Don Hall (Big Hero 6), Carlos López Estrada (Blindspotting), Paul Briggs (Zootopia) e John Ripa da una sceneggiatura scritta da Adele Lim (Crazy Rich Asians) e Qui Nguyen. Il film uscirà nelle sale il 12 marzo 2021, vi terremo sicuramente aggiornati.