Deathstick: annunciato per Switch e PC

Il publisher HypeTrain Digital ha svelato DeathStick, action platform 2D in pixel art sviluppato da TeamNora e con un uscita prevista per il terzo trimestre del 2022 su PC (Steam) e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

TeamNora Games è un one-man studio fondato nel 2018. Il fondatore, Alexey Tronov, si è ispirato ai giochi per console old-school e all’azione degli anime. Da questo 2020, Alexey ha lavorato al suo progetto di debutto, DeathStick per l’appunto. Collabora anche con Fat Bard, un duo di compositori che gli scrivono la colonna sonora del gioco.

Questa la descrizione del gioco nella pagina Steam:

DeathStick è un platform metroidvania / slasher con un’affascinante pixel art e una storia accattivante. Seguirai la giovane ragazza Mako che inizia un’affascinante avventura per salvare il suo mondo dalla distruzione.

Immergiti nei magici mondi di Aarkalia, scopri i suoi segreti e ferma l’antico rituale del risveglio di Dio.

Gameplay

Ha una meccanica unica per cambiare il mondo di gioco. L’abilità World Warp trasforma speciali aree di gioco di 180 gradi, trasferisce la protagonista in un’altra dimensione e sblocca nuove posizioni.

Combattimento

L’elemento centrale del sistema di combattimento DeathStick sono le varie combo. L’eroe può combattere i nemici a terra, lanciarli e continuare a combattere a mezz’aria. Equipaggiata con un bastone e un ventaglio, Mako può eseguire attacchi in mischia e a distanza.

Caratteristiche principali