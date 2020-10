Fallout 4 New Vegas: nuovo trailer per la mod

Vi avevamo precedentemente parlato di un modder (estesosi poi con altri volontari) che iniziò la mastodontica impresa di riprodurre la perla Fallout New Vegas nel motore di Fallout 4. Quella mod (che, francamente, è ormai un termine riduttivo per un lavoro di questo spessore) ha ormai un nome ufficiale e, con esso, anche un nuovo trailer fresco fresco. Parliamo di Fallout 4 New Vegas.

Molti sono coloro che, sicuramente, ricorderanno l’iconico Fallout New Vegas della Obsidian Entertainment. Iconico perchè, a detta di molti, è tra i migliori Fallout mai usciti da quando la svolta della terza persona prese piede nella serie dopo i primi due capitoli, i quali erano di stampo completamente differente, pur affondando le loro radici nel genere degli RPG.

Non a caso, il trailer che trovate sotto, è stato rilasciato proprio oggi. Il giorno del decimo compleanno della fatica targata Obsidian Entertainment viene così celebrato dai ragazzi che stanno portando avanto questa impresa di ricostruzione del Mojave. Potrete vedere Quarry Junction, Goodsprings e il Casinò di Vikki e Vance in quel di Primm.

Non finiscono qui le novità. Infatti, le location sono poi accompagnate dall’ampio arsenale rimodellato ad hoc. La Pistola 10mm e la Mitraglietta 9mm rievocano tempi d’oro per quel titolo, così come la nuova occhiata al Fucile Laser sicuramente porta a una non vana nostalgia per chi ha amato questo capolavoro. In sviluppo dal 2017, Fallout 4 New Vegas si appresta a far tornare l’originale titolo in una veste grafica, purtroppo, ancora non si sa quando sarà disponibile.