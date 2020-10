Pokémon Go: collaborazione con Verizon celebrata con un Evento

Pokémon Go non è estraneo alle partnership, per chi non lo sapesse. Ad esempio, Niantic ha da poco preso accordi con il brand francese Longchamp per rilasciare, insieme, una gamma di cosmetici in-game. Senza tralasciare, poi, le collabroazioni con Starbucks e la compagnia americana di telecomunicazioni Sprint.

L’onda non vuole saperne di fermarsi, tanto che lo sviluppatore ha adesso annunciato la sua ultima partnership con il gigante Verizon, altra compagnia di telecomunicazioni americana. Questo però, cosa comporta per i giocatori del titolo mobile nel mondo dei Pokémon?

Per i giocatori sottoscritti a Verizon potranno, nel nuovo evento apposito, ritirare dei biglietti che permetteranno di avere esclusive Ricerche a Tempo e Pokémon più rari attratti dall’Incenso. L’evento in questione per i biglietti è chiamato Special Weekend.

Molti saranno gli oggetti ottenibili durante la Ricerca Speciale, come XP, Polvere Stellare, tre Incensi, un Frammento di Stella e 100 Mega Energia per Charizard. Le sorprese non finiscono qui e, come potete vedere dal post lasciato su Twitter e che ritrovate qui sotto, il link vi darà maggiori informazioni a riguardo. Ricordate però che, le ricompense per Pokémon Go, saranno disponibili a coloro che andranno a sottoscrivere (o già sottoscritti) a Verizon. Avete dato un’occhiata all’ultimo update rilasciato per il titolo?