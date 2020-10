Devolver Digital acquista Croteam (di Serious Sam)

In un comunicato di poco fa, Devolver Digital ha annunciato di aver acquistato Croteam, lo studio croato che ha creato la serie Serious Sam (qui potete leggere la nostra recensione del quarto capitolo uscito a settembre). Il comunicato è stato pubblicato sul sito ufficiale del publisher texano:

Quasi trent’anni fa, un gruppo di amici d’infanzia si riunì per avviare Croteam da un piccolo garage a Zagabria. Lo studio nascente è stato costruito attorno alla sperimentazione creativa, spingendo i confini tecnici e una fiducia reciproca che sarebbe durata decenni. La squadra si è dilettata con le partite di calcio / football prima di mettere insieme una demo tecnologica abbagliante che alla fine sarebbe diventata Serious Sam e avrebbe cambiato per sempre il percorso dello studio. Ma è stata una lotta firmare la demo di Serious Sam con un editore e solo un’etichetta – Gathering of Developers – ha mostrato interesse e supporto. Quel supporto è sbocciato in amicizia e rispetto che alla fine avrebbero ricollegato Croteam con alcuni membri del team del Gathering of Developers quando in seguito hanno contribuito a fondare Devolver Digital.

Un decennio fa Devolver Digital era appena agli inizi e cercava il suo primo progetto su cui collaborare nel mondo emergente della distribuzione digitale. Allo stesso modo, Croteam era alla ricerca di un partner di cui potersi fidare per aiutarli a riportare il loro amato franchise alla ribalta con l’imminente Serious Sam 3. E così, il prossimo grande gioco di Serious Sam ha riunito vecchi partner e ha forgiato un decennio di amicizia e dedizione.

Da allora Croteam e Devolver Digital hanno collaborato su dozzine di giochi, dalla frenetica serie Serious Sam alla pluripremiata The Talos Principle su PC, console, VR e piattaforme mobili. Croteam e Devolver Digital si frequentano da così tanto tempo che abbiamo deciso di andare avanti e sposarci.

Devolver ha acquisito Croteam … o forse Croteam ha acquisito Devolver … chi potrebbe davvero saperlo a questo punto della relazione. Quel che è certo è che il nostro futuro insieme è estremamente emozionante con nuovi progetti come The Talos Principle 2, altri giochi Serious Sam e IP originale di Croteam e degli studi Croteam Incubator. Croteam manterrà ovviamente la totale libertà creativa e Devolver Digital continuerà a fornire consigli stupidi che Croteam semplicemente ignora – preferiamo così.

Entrambe le società sono entusiaste di condividere questa notizia e sperano che siate entusiasti del nostro futuro insieme quanto lo siamo noi: sarà molto divertente. Inoltre, acquista Serious Sam 4 su Steam o Stadia. C’è una motosega lanciarazzi.

Qui sotto potete vedere il tweet di Croteam in risposta a quello di Devolver Digital.