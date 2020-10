Marvel’s Spider-Man Miles Morales: svelati due nuovi costumi da Insomniac Games

A meno di un mese, ormai, dall’uscita di Marvel’s Spider-Man Miles Morales su PlayStation 4 e PlayStation 5, Insomniac Games e Sony stanno giustamente fornendo il maggior numero di informazioni possibili sul nuovo capitolo in arrivo al lancio della next-gen.

Insomniac Games, con una bella uscita, ovvero quella di dare informazioni del Daily Bugle, ha svelato due nuovi costumi per l’Uomo Ragno. Uno è il costume bianco e nero T.R.A.C.K, mentre l’altro si rivela essere il costume Crimson Cowl Suit, il quale riporta il costume Spidey con, in più, un cappuccio o una cappa per Miles Morales. Potete vedere entrambe le immagini qui sotto.

Intanto vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 dal giorno 12 novembre, data di lancio della nuova console Sony (che ricordiamo arrivare in Italia il 19 dello stesso mese). A proposito della nuova console, avete letto del nuovo PlayStation Store?

Wondering about this new Spider-Man and his suits? Daily Bugle Now has you covered with this latest story. #MilesMoralesPS5 #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/PTdMhGRQqq

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 21, 2020