Marvel’s Spider-Man Miles Morales: Miles sarà l’unico personaggio giocabile

Non manca molto ormai all’uscita di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, in arrivo su PlayStation 4 e simultaneamente accompagnerà il lancio di PlayStation 5 il 12 novembre. Insomniac Games, sviluppatore del gioco, rilascia costantemente informazioni in merito e, stavolta, è il turno del protagonista.

Recentemente, Brian Horton, il creative director dell’opera, ha rivelato alcuni nuovi dettagli, tra cui l’utilizzo del protagonista. Difatti, ha fatto luce su un argomento piuttosto richiesto dai fan, svelando che Miles Morales sarà l’unico personaggio giocabile per tutta l’avventura.

Horton ha così smentito vari rumor che vedevano la possibilità di giocare con Peter Parker. Inoltre, l’ultima fatica targata Insomniac Games offrirà un’esperienza dalla durata di 15 ore, contando solo la trama principale, incentrata interamente su Miles e i nemici con cui combatterà il giovane super eroe.

GamesVillage vi ricorda che Marvel’s Spider-Man Miles Morales debutterà come titolo di lancio per PlayStation 5 il 12 novembre (19 dello stesso mese in Italia) assieme alla versione PlayStation 4. Ovviamente, la redazione vi terrà aggiornati per ulteriori informazioni, come l’ultima uscita sui nuovi costumi che il protagonista potrà usare, rivelati direttamente da Insomniac Games.