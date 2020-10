Xbox Series S non limiterà i giochi della next gen

L’approccio dual-console di Microsoft alla di nuova generazione è entusiasmante per i consumatori, poiché consente alle persone di passare alla nuova generazione con una console che costi solo $ 299. Questo, ovviamente, è costato alcuni sacrifici, dato che la Xbox Series S sarà significativamente più debole della Xbox Series X, soprattutto in termini di RAM e GPU. E mentre ci sono molti nel settore che hanno sottolineato questi problemi e i problemi che potrebbero portare in futuro, ce ne sono altri che sono più ottimisti riguardo alla console.

In una recente intervista con GamingBolt, Petr Kolář e David Kolečkář di Bohemia Interactive (responsabili del progetto dello sparatutto online Vigor)- hanno affermato che, a causa del fatto che la CPU della Xbox Series S è più o meno alla pari con il processore della Series X, in linea di massima la console non dovrebbe essere un freno per la prossima generazione, e dovrebbe essere anzi in grado di eseguire tutti i giochi, anche se a risoluzioni chiaramente inferiori.

“La cosa importante è che la CPU non sia stata declassata, quindi la Serie S non limiterà la portata o le caratteristiche potenziali dei giochi”, hanno detto gli sviluppatori. “La serie S non dovrebbe avere problemi con gli stessi giochi a risoluzioni inferiori. Forse alcuni effetti grafici modificati. “



Per quanto riguarda Microsoft, sembrano molto fiduciosi sulle prospettive di Xbox Series S, con il capo di Xbox Phil Spencer che ha persino affermato che Microsoft si aspetta che a lungo termine superi la Xbox Series X. Entrambe le console Xbox di nuova generazione verranno lanciate a livello globale il 10 novembre, quindi vedremo almeno che tipo di inizio hanno avuto molto presto.