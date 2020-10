Scorn: nuovo lungo video gameplay su Xbox Series X, uscita nel 2021

Scorn si affacciò timidamente durante l’Inside Xbox interamente dedicato ai titoli in arrivo per Xbox Series X. Allora non venne proprio mostrato granché, fu anzi un vero e proprio annuncio con un video girato interamente su PC. Stavolta e completamente a sorpresa, il titolo targato Ebb Software torna a mostrarsi proprio con un video gameplay di ben 14 minuti su Xbox Series X.

L’FPS con piene atmosfere horror continua a mostrarsi con meccaniche, ambientazioni, nemici e tanto altro. Attualmente, Scorn è atteso su Xbox Series X, S e PC (tramite Steam) e, come svela il video durante le sequenze finali (e come ci si poteva già aspettare), arriverà nel 2021. Nessuna finestra di lancio più chiara è stata mostrata ma state pur certi che GamesVillage vi terrà informati a riguardo. Intanto, trovate il video in calce alla notizia.