My Hero Academia: i fan scoprono un easter egg

Il manga di My Hero Academia deve ancora spiegare del tutto le questioni interne dello One For All, ma ciò non vuol dire che i fan non abbiano già avuto una buona dose di informazioni: qualcosa lo ha già detto All Might, e il protagonista, Izuku Midoriya, che attualmente possiede il Quirk, sta iniziando anche lui ad avere un quadro più chiaro.

Così anche i fan cominciando a fare le loro teorie e a mettere insieme i pezzi, per cercare di scoprire di più su questo straordinario Quirk. Ed è proprio grazie a una fan che è stato svelato un easter egg molto subdolo, che in tantissimi non erano riusciti a cogliere.

L’utente Twitter @sandypsyche infatti, ha notato una particolarità nell’All For One di Tomura Shigaraki, dopo che il ragazzo aveva usato il Quirk di Ragdoll per rintracciare Izuku. In questo caso, l’utente si è accorta che mentre Bakugo e tutti gli altri venivano indicati, dalla lente del Quirk, come stelle a quattro punte, Izuku ne aveva molte di più!

All’inizio i fan avevano pensato che la stella di Izuku avesse quell’aspetto perché Shigaraki lo stava cercando, ma non sembra che sia così, perché in realtà la stella del nostro protagonista è il risultato della sovrapposizione delle stelle di tutti i precedenti possessori dello One For All. L’easter egg è stato svelato nel più recente capitolo di My Hero Academia, nel quale Izuku è stato costretto a combattere contro Shigaraki. Durante la battaglia infatti, il nostro eroe è stato affiancato dai fantasmi dei precedenti possessori dello One For All, e attraverso il Quirk di Ragdoll, questi venivano visualizzati, esattamente come Izuku, come stelle a quattro punte.

Vi ricordiamo che la quinta stagione di My Hero Academia è stata recentemente confermata, mentre sembra che il manga sia pronto a riportare in scena un amatissimo personaggio che in molti ritenevano scomparso.