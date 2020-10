Riot Games in trattativa con i marchi per gli Esport di VALORANT

Riot Games sta discutendo con i marchi per diventare i primi sponsor di VALORANT Esports.

VALORANT è il nuovo gioco sparatutto in prima persona di Riot che ha debuttato quest’anno, poiché il produttore di videogiochi ha avviato nel 2020 il lancio di una suite di titoli diversi. Ciò avviene dopo aver trascorso il decennio iniziale della sua storia concentrandosi esclusivamente sulla costruzione di League of Legends.

Riot deve ancora trasformare VALORANT in una qualsiasi lega in franchising formale poiché inizialmente sta lavorando per costruire la scena attorno al gioco in modo più organico, ma ora sta producendo il suo primo grande torneo di Esport chiamato First Strike.

First Strike sarà un torneo in otto regioni che inizierà con le qualificazioni e terminerà con le finali regionali a dicembre. Riot ha appena annunciato questa settimana che sta lavorando con Nerd Street Gamers e Engine Media per organizzare le qualificazioni in Nord America; NSG ha già organizzato più tornei Ignition Series VALORANT in precedenza.

Probabilmente Riot penserà a marchi come quelli per la serie North American League of Legends , la LCS , che ha partner tra cui Honda , State Farm e Alienware.