Generation Esports collabora con Aim Lab per le sfide HSEL

La piattaforma di Student Esports League e l’ operatore della High School Esports, Generation Esports hanno annunciato questa settimana una partnership con la piattaforma di formazione per videogiochi Aim Lab . La nuova partnership vedrà Aim Lab fornire ad allenatori, insegnanti e studenti della lega formazione e competizioni basate sulle neuroscienze.

Aim Lab, che utilizza una combinazione di intelligenza artificiale e analisi per creare programmi di formazione per giochi sparatutto in prima e terza persona, ospiterà anche due “Sfide abilità” per i membri di HSEL durante le settimane dal 26 ottobre al 7 dicembre e assegnerà il premio i migliori giocatori con “borse di studio e altri premi”.

Aim Lab sarà implementato anche nelle risorse didattiche HSEL e la società collaborerà con Generation Esports for VALORANT, Counter-Strike: Global Offensive , Rainbow Six: Siege , Overwatch e Fortnite nelle partite HSEL Fall Major che si terranno a dicembre.

Inoltre, Aim Lab ha affermato di aver donato un importo non divulgato per sostenere il premio della borsa di studio del college HSEL.