Brazilian Telecom Oi sponsorizza Prêmio Esports Brasil

La Brazilian Telecom Oi sponsorizzerà il Prêmio Esports Brasil, una cerimonia di premiazione annuale organizzata dal gigante delle comunicazioni Globo e dal gruppo di investimento Go4it che premia le personalità di Esport più importanti del paese. L’accordo concede inoltre a Oi i diritti di denominazione per la categoria “miglior streamer”, denominata “Oi apresenta Melhor Streamer” (“Oi presents Best Streamer” in portoghese).

Il Prêmio Esports Brasil del 2020 è stato confermato all’inizio di quest’anno dopo una certa insicurezza a causa dell’epidemia di COVID-19 . Ora programmato per l’8 dicembre, gli organizzatori stanno studiando la possibilità che la cerimonia si svolga in un luogo fisico con ospiti, ma il responsabile marketing e comunicazione dell’evento Thiago Milhazes ha detto che “questo non è ancora definito” e sarà deciso come il controllo sulla pandemia continua a svilupparsi.

Secondo gli organizzatori, il Prêmio Esports Brasil dello scorso anno ha registrato 10 milioni di voti di pubblico per i migliori giocatori e personalità in 20 categorie, superando i 3,4 milioni di voti registrati dagli Esports Awards globali . Oltre al live streaming su Twitch e YouTube, la cerimonia sarà trasmessa anche dal canale televisivo a pagamento di Globo SporTV.