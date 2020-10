Disgaea 6: rilasciate nuove informazioni sul gioco

Nippon Ichi Software ha rilasciato nuove informazioni per Disgaea 6: Defiance of Destiny che introduce nuovi personaggi principali come Magileine e Chusendol, nuovi personaggi come Psychic e Armored Valkyrie e nuove meccaniche di gioco come Auto Battle. Leggi di più sul gioco qui. Questa è la storyline:

Il Dio della distruzione, una terribile calamità che sta distruggendo mondi, possiede un grande potere e non può essere sconfitto. Se non si fa nulla, ogni mondo potrebbe essere distrutto. Attraverso l’uso ripetuto della magia di trasferimento chiamata Super Reincarnation, il protagonista zombi Zed diventa più forte ogni volta che muore continuando a sfidare il Dio della Distruzione.

Di seguito le nuove caratteristiche:

Nuovi Personaggi

Magileine

Chusendol

Nuovi mondi

Magic Academy World

Mondo umano

Nuove Meccaniche

Auto Battle e Machine Edit

Auto Battle è una nuova funzionalità che consente ai personaggi di combattere da soli. La una nuova funzione Machine Edit che consente ai giocatori di dare ai personaggi istruzioni dettagliate come ad esempio quali attacchi usare su determinati nemici.

Scorciatoie di base

In Disgaea 6: Defiance of Destiny , le scorciatoie ti consentono di muoverti in completa libertà, quindi assicurati di usarle.

2x Speed Mode ​​e Play Again

Disgaea 6: Defiance of Destiny ha una modalità “2x Speed ​​Mode” che accelera la velocità delle scene di battaglia, così come una funzione “Play Again” che ti consente di giocare e completare lo stesso livello più volte di seguito. Rendendo più facile rigiocare ogni fase, c’è un senso ancora maggiore di sfida aggiuntiva. Punta al livello 99.999.999!

Nuovi tipi di personaggi

Oltre ai vecchi personaggi come Guerriero o Strega, sono stati aggiunti due nuovi tipi Psychic (Psichico) e Armored Valkyrie (Walkyria Corazzata).

Disgaea 6 uscirà per PlayStation 4 e Switch il 28 gennaio 2021 in Giappone e per Switch nell’estate 2021 in Nord America ed Europa.