Overwatch: Toronto Defiant lasciano 10 giocatori

La celebre organizzazione Esports dei Toronto Defiant, partecipanti alla Overwatch League, ha appena deciso di rilasciare ben dieci giocatori. Un annuncio che ha lasciato tutti di stucco, rafforzando ancora di più le voci secondo cui molte squadre stanno virando verso altri orizzonti.

Tra i vari addii, sicuramente quello che ha colpito di più tutti è stato quello del famosissimo DPS canadese Lane “Surefour” Roberts. Il ragazzo ha addirittura ricevuto un post sull’account Twitter ufficiale della squadra membro della Overwatch League, dove viene ringraziato per aver fatto parte del roster e, soprattutto, essere stato uno degli autori storici dello sparatutto in prima persona di casa Blizzard.

We take pride knowing one of the best Overwatch players is part of our team history. Thank you @Surefour for bringing your knowledge, experience and stage buff- nerfed by a pandemic, unlucky – to us this season. We wish you the best in the future, whatever is coming for you next! pic.twitter.com/pW8aDw8zAR

— Toronto Defiant 🧟 #RiseTogether (@TorontoDefiant) October 21, 2020