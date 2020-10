North Esports annuncia una partnership con YouGov

L’organizzazione nordica North Esports ha appena annunciato l’inizio di una partnership con la compagnia di data analytics YouGov. A prova della nuova collaborazione, i ragazzi del team porteranno con sé il logo dell’azienda.

Ovviamente, le attività congiunte non finiscono qui. Infatti, North Esports e YouGov si impegneranno nella raccolta di dati, al fine di compiere una delle analisi più estese di sempre a tema Esports. Come lo stesso CEO della squadra ha ammesso, l’obiettivo è sempre quello di imporsi come una delle associazioni sportive più importante del Nord Europa, ragion per cui l’inizio della collaborazione sarà molto proficuo per raggiungere il dato scopo.