PMPL Americas season 2: le finali sono state posticipate di un giorno

Le finali della seconda stagione della PUBG Mobile Pro League (PMPL Americas) sono state posticipate di un giorno. Tencent ha appena annunciato che la motivazione di questa scelta è causata da alcune complicanze tecniche. Dopo questa notizia, la fase conclusiva del torneo avrà inizio il 22 ottobre.

I match, come c’era da aspettarselo, verranno giocati due match in meno per un totale di 18. Ad annunciarlo, è stato proprio l’account Twitter ufficiale della PMPL Americas. Di certo, non molti fan saranno contenti della news, soprattutto dopo tutte le difficoltà portate anche dalla pandemia del COVID-19. Speriamo che in futuro la situazione possa migliorare.

Due to a technical issue, we have to postpone Day 1 of the #PMPL Americas S2 Finals until tomorrow, 10/22.

This will now be a 3-day event with 6 matches per day and still end on 10/24. We appreciate your patience and your continued support.

See you tomorrow!

— PUBG MOBILE Esports (@EsportsPUBGM) October 21, 2020