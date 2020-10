Marvel’s Spider-Man Miles Morales: differenze tra PS4 e PS5

Sony ha recentemente rivelato che alcuni dei giochi chiave per PlayStation 5, tra cui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, verranno lanciati anche su PS4. Sebbene ci siano state preoccupazioni sul fatto che queste esclusive cross-gen non trarranno il massimo dal nuovo hardware, significa almeno che un pubblico più ampio sarà in grado di riprodurle. Ma quali sono le principali differenze tra una versione PS5 e PS4 dello stesso gioco? Il direttore creativo di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Brian Horton, spiega proprio questo in una nuova intervista a Game Informer. Alla domanda sui cambiamenti che i giocatori possono aspettarsi di vedere quando passano dalle versioni PS4 a PS5 di Miles Morales, Horton fornisce alcuni modi in cui l’edizione di nuova generazione migliora l’esperienza.

Siamo stati in grado di sfruttare appieno tutte le funzionalità di PlayStation 5. Una di queste cose è la fedeltà grafica; quindi, vedrai riflessi di ray tracing ovunque nel gioco su PS5. Non è qualcosa che presenteremo nella versione PS4.

Horton prosegue parlando della sensazione tattile del controller DualSense e di come consente un feedback tattile più dettagliato rendendo l’esperienza più coinvolgente. Dice che consente a effetti come la bioelettricità di viaggiare da un lato all’altro del controller e afferma che anche l’oscillazione ne risente, con la resistenza che trasmette la sensazione di tensione in aumento mentre oscilli. Poi c’è l’SSD della PS5, che significa caricamento quasi istantaneo se muori o viaggi velocemente. Su PS4 ci saranno quelle schermate di caricamento che conosciamo tutti. Sebbene i miglioramenti di PS5 siano piuttosto chiari, Horton sottolinea che l’esperienza di gioco su entrambe le versioni sarà identica, il che significa che il contenuto e il modo gameplay sarà lo stesso. In altre parole, ti divertirai a giocare su entrambi i sistemi, ma la potenza extra di PS5 apporterà alcuni miglioramenti piuttosto evidenti. Marvel’s Spider-Man :Miles Morales uscirà il 12 novembre.