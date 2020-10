Seven Knights Time Wanderer: verrà lanciato il 5 novembre

Seven Knights: Time Wanderer è il gioco spin-off di Netmarble ambientato nello stesso mondo del gioco mobile Seven Knights e verrà lanciato per Switch tramite il Nintendo eShop e uscirà il 5 novembre, ha annunciato la società. Trovi il sito ufficiale qui.

Ecco la storyline:

L’avventura di Seven Knights: Time Wanderer di si svolge durante la ricerca dei Cristalli del Tempo nelle diverse dimensioni. Nuovi amici e varie sfide ti attendono lungo la strada. Ogni episodio si svolge in un tempo e in un luogo diverso. Nuove mappe, personaggi ed eventi presentano innumerevoli nuove esperienze. Scopri gli affascinanti retroscena dei personaggi del gioco. Ascolta le loro storie e scopri i loro obiettivi. Completa le missioni per guadagnare ricompense aiutando altri personaggi a raggiungere i loro obiettivi.



Di seguito le caratteristiche principali del gioco:

Battaglie a turni in tempo reale

Affronterai battaglie entusiasmanti che si svolgono in tempo reale con incredibili animazioni e grafica delle abilità perfettamente personalizzate per ogni personaggio.Potrai fare affidamento sulle Abilità e gli Elementi caratterizzanti il personaggio.