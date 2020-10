CORSAIR presenta le cuffie HS75 XB WIRELESS per Xbox One e Xbox Series X/S

CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming di alto livello e dei componenti informatici più avanzati, oggi ha presentato le cuffie con microfono gaming HS75 XB WIRELESS, le prime con licenza ufficiale per Microsoft Xbox. Compatibili con Xbox One e le console next-gen Xbox Series X e Series S, le cuffie HS75 XB WIRELESS offrono tutta la qualità audio e la comodità tipiche della serie CORSAIR HS. Inoltre, si connettono direttamente alla console tramite Xbox Wireless, senza bisogno di alcun ricevitore. La tecnologia Dolby Atmos, che garantisce un audio tridimensionale incredibilmente accurato, ed il microfono unidirezionale con cancellazione del rumore rendono le cuffie HS75 XB WIRELESS l’accessorio perfetto per i modelli di Xbox presenti e futuri.