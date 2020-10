Sherlock Holmes 3 è ancora molto lontano

Sono arrivate alcune notizie deludenti ma non del tutto inaspettate per i fan di Sherlock Holmes: il regista di Sherlock Holmes 3, Dexter Fletcher, ha confermato che il sequel è attualmente “nel dimenticatoio”. Come riportato da DigitalSpy, Fletcher ha recentemente osservato in un episodio del Celebrity Catch Up Podcast che il tanto atteso seguito di Sherlock Holmes: A Game of Shadows del 2011 stava affrontando una serie di sfide a causa della pandemia di coronavirus.

“Sherlock ha risolto i suoi problemi a intermittenza. Al momento è come restare nel dimenticatoio finché non diventa chiaro dove si trova il mondo e cosa succederà”.

Il regista ha continuato dicendo che il suo altro progetto in fase di sviluppo, un reboot cinematografico della serie thriller di spionaggio di Roger Moore The Saint precedentemente adattata in un film del 1997 con Val Kilmer, sta affrontando problemi identici a Sherlock Holmes 3.

“Sono entrambi davanti allo stesso dilemma, lo stesso problema che tutti noi [abbiamo]: come fai a riunire grandi gruppi di persone per creare qualcosa e poi spostarli in tutto il mondo? E cosa fai con gli attori che sono in una scena d’amore? È complicato.”

Ovviamente il grande spunto dalle citazioni di Fletcher è che la pandemia continua a tenere la maggior parte delle produzioni nel limbo. Questo è un peccato perché, come abbiamo detto già in precedenza, sono in molti i film che subiranno ritardi di uno o più anni. Fletcher ha diretto l’eccellente film biografico su Elton John del 2019, Rocketman, prima di rilevare il popolare franchise di Sherlock Holmes di Guy Ritchie con Robert Downey Jr. e Jude Law. (I fan di Ritchie probabilmente riconosceranno Fletcher come il meticoloso Soap del film di successo di Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrels.) Per ulteriori informazioni su Sherlock, fai clic qui per leggere le idee di Downey Jr. per una potenziale serie tv su Sherlock Holmes.