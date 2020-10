Disney+ annuncia l’arrivo di GroupWatch

Disney+ ha lanciato GroupWatch, una funzione che consente agli abbonati di guardare tutti gli spettacoli e i film sul servizio di streaming contemporaneamente con amici e familiari su più device. Fino a sette persone possono sincronizzare i loro schermi per guardare insieme su Web, dispositivi mobili, TV connesse e smart TV e condividere le reazioni emoji in tempo reale, giusto in tempo per la premiere della seconda stagione di The Mandalorian in uscita il 30 ottobre.

GroupWatch è la versione Disney+ di Netflix Party e Amazon Prime Video Watch Party, che hanno guadagnato popolarità durante la quarantena. A differenza di queste offerte, GroupWatch funziona in modo nativo su qualsiasi dispositivo, senza bisogno di estensioni o app. Tuttavia, attualmente manca una funzione di chat, invece, gli spettatori possono inviare reazioni emoji alla schermata del gruppo dall’app Disney Plus. Ma è comunque comunque inviare messaggi di testo o chattare in video con gli amici mentre si guarda insieme un film o una serie. E un’opzione di chat potrebbe arrivare in futuro, ha affermato Jerrell B. Jimerson, vicepresidente senior del product management per Disney +.

“La narrazione prende vita quando si è in grado di condividerla e godersela con gli altri, e in questo momento in cui molti sono ancora lontani dai loro amici e dalla famiglia, GroupWatch offre un modo per connettersi virtualmente in modo sicuro, guardando in maniera condivisa le proprie storie Disney+ preferite con le proprie persone preferite comodamente dal salotto di casa.”



Ecco come utilizzare Disney+ GroupWatch per guardare tutti i film e serie tv Disney, Star Wars, Marvel, Pixar e National Geographic che desideri contemporaneamente ai tuoi amici e alla tua famiglia, ovunque tu viva.

Apri l’app o il sito Web Disney Plus e tocca o fai clic sul titolo che desideri guardare. All’estrema destra dell’icona Riproduci, vedrai un’icona con tre figure di persone. Toccalo o fai clic. Apparirà un collegamento che ti consentirà di invitare fino a sei altre persone a guardare con te. Puoi inviare il collegamento tramite testo, e-mail o qualsiasi altra opzione consentita dal tuo dispositivo. (Tuttavia, tutti coloro a cui invii il link devono avere un abbonamento Disney Plus ($ 6,99 al mese), per guardare insieme, e la prova gratuita non è inclusa). Una volta aggiunti tutti, qualsiasi partecipante può toccare Avvia streaming. Una volta avviato lo streaming, qualsiasi partecipante può mettere in pausa, avanzare rapidamente o riavvolgere. Tutti possono anche reagire in tempo reale tramite l’app Disney Plus con sei diversi emoji: mi piace, divertente, triste, arrabbiato, spaventato e sorpreso. Gli emoji e il nome della persona che li ha inviati appariranno nella parte inferiore degli schermi di tutti

