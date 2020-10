Nvidia RTX 3070: apparsi i benchmark su Geekbench

Sicuramente, il lancio dell’attesissima Nvidia RTX 3070 ha portato molte speranze in tutti coloro che sperano, questa volta, di avere l’opportunità di poter mettere le proprie mani su una scheda video. Tuttavia, non conosciamo ancora molto sull’ultimo modello della serie 30. Fino ad oggi, dato che sono usciti i benchmark della GPU sul noto sito di Geekbench.

Alcuni utenti sui propri profili Twitter hanno condiviso i risultati della Nvidia RTX 3070, denotando come quest’ultima riesca ad arrivare quasi agli stessi livelli di una 2080 Ti. Ciò può rivelarsi come un’ottima news, soprattutto dato il prezzo irrisorio di “soli” 500 euro per la nuova produzione di casa Nvidia.