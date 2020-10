Galaxy S21: Leakate nuove informazioni

Oggi, secondo uno dei più affidabili leakers per quanto riguarda il panorama Samsung, arrivano importanti novità riguardo lo schermo del trio Galaxy S21 che, sembra, utilizzerà schermi piatti e curvi.

The three products in the Samsung Galaxy S21 (S30) series are designed with four sides of equal width. Among them, S21 and S21+ are 2D screens, and S21U is a curved screen.

— Ice universe (@UniverseIce) October 21, 2020