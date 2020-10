La vita davanti a sé: ecco il nuovo film di Sophia Loren

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale del dramma di prossima uscita La vita davanti a sé, con l’attrice premio Oscar Sophia Loren (L’Oro di Napoli, Il Segno di Venere, Un Marito per Cinzia, La ciociara, Matrimonio all’italiana ecc.), in arrivo in alcune sale cinematografiche il mese prossimo e su Netflix il 13 novembre.

Nella colorata città portuale italiana di Bari, l’orfano senegalese di 12 anni Momo (Ibrahima Gueye) ha l’ambizione di fare fortuna nel mondo sotterraneo dei vicoli ombrosi della città. Un giorno, ruba una borsa di oggetti all’anziana Madame Rosa (Sophia Loren), una sopravvissuta all’Olocausto che si guadagna da vivere crescendo i figli delle prostitute con cui un tempo divideva le strade. Quando Momo è costretta a scusarsi con Rosa, lei accetta con riluttanza di prenderlo temporaneamente e le due persone sole trovano una famiglia improbabile l’uno nell’altra attraverso un legame profondo e non convenzionale. Gli spiriti affini si connettono a un destino comune che cambierà il corso delle loro vite.

La vita davanti a sé è diretto da Edoardo Ponti e adattato da Ponti e Ugo Chiti dal romanzo di Romain Gary The Life Before Us. Il film è interpretato anche da Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri, Iosif Diego Pirvu, Massimiliano Rossi, Abril Zamora e Babak Karimi. Il dramma è stato prodotto da Palomar in collaborazione con la Fondazione Artemis Rising con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Promozione e Apulia Film Commission. Vi terremo aggiornati, nel frattempo potete trovare tutte le informazioni su film e serie tv nella nostra sezione Movies.