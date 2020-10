Kojima Productions: c’è un nuovo progetto in sviluppo

Notizia bomba che farà saltare dalla sedia tutti gli appassionati: la Kojima Productions ha confermato (dopo alcuni rumors) di essere al lavoro su un nuovo progetto, e sembra che la casa di sviluppo, rifondata dal genio del videogioco giapponese Hideo Kojima il 16 dicembre 2015.

Non molto è stato reso noto sul nuovo progetto legato alla software house di Hideo Kojima, se non che l’azienda sta cercando nuovi talenti da integrare nel team di sviluppo negli uffici di Tokyo (se siete interessati potete andare a guardare qui).

Dopo essere tornata in vita come studio indipendente e non più legato al gigante dell’industria videoludica Konami, Kojima Productions ha lavorato, con la collabroazione di Guerrilla Games e Sony, su Death Stranding, una vera e propria killer application, uscita nel novembre 2019 per PlayStation 4 e per PC Windows (via Steam ed Epic Game Store) nell’estate 2020, che ha appassionato critica e pubblico, meritandosi recensioni entusiastiche (qui la nostra, con tanto di note a margine).

Anche se non è stato confermato dunque, il nuovo anonimo progetto di Kojima Productions potrebbe essere il sequel del primo grande successo dello studio. Del resto, fin dal primo annuncio di Death Stranding, in quel lontano dicembre del 2015, Kojima aveva chiarito come il titolo fosse solo il primo di un franchise.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità continuate a seguirci su Gamesvillage.it!