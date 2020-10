Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light in uscita il 4 dicembre su Nintendo Swtich

La serie di Fire Emblem ha sicuramente portato a sé milioni di fan in tutto il mondo. Non ci si può aspettare altro da una saga trentennale che nasce con in mente la strategia legata a delle storie e personaggi assolutamente caratteristici. Nintendo ha ora annunciato che Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light, il primo classico capitolo a 8-bit sta per tornare sulla console di sua proprietà, Nintendo Switch.

Tale “nuova” versione, avrà per la prima volta la localizzazione in inglese e, inoltre, conterrà feature come il rewind, il fast forward e i salvataggi, tutte meccaniche che ormai sono radicate nella serie per agevolare i nuovi arrivati e dare a ciascuno il proprio tempo durante il corso dell’avventura.

I giocatori potranno finalmente conoscere la storia del Principe Marth e della sua schiera di fidati compagni, uno più originale dell’altro. Marth sarà capace di acquisire la sacra spada Falchion e ottenere il mistico Fire Emblem nella sua epica spedizione per ristabilire la pace ad Akaneia? Purtroppo, il titolo sarà disponibile solo temporalmente, a partire dal 4 dicembre, all’interno dello store digitale eShop, stessa cosa fatta per Super Mario 3D All-Stars.