Lucca Changes: contenuti online per tutti i gusti a partire dal 29 ottobre

Lucca Changes si preapara ad una versione tutta nuova per una delle fiere più importanti, il Lucca Comics & Games. Nuova anche la situazione, ragion per cui Lucca Changes vuole modificare la propria identità e approciarsi al problema con una soluzione dedita completamente alla sicurezza per tutti i fan. Infatti, verrà tenuto un programma ricco di eventi ai quali sarà possibile assistere comodamente da casa, online e grazie alla collaborazione con RAI.

Infatti, tutti gli eventi che si svolgeranno a Lucca saranno fruibili anche in streaming, trasformando le sale cittadine in veri e propri studi di broadcasting con una minima presenza di pubblico per non tradire il tradizionale connubio tra il patrimonio monumentale cittadino e i nuovi linguaggi tipici della cultura pop, a cui da sempre è dedicato il festival. L’edizione 2020 del festival non solo travalicherà i confini cittadini, approdando nei 115 Campfire diffusi in tutto il territorio nazionale ma supererà anche le frontiere, all’insegna di un vero evento di portata internazionale.

Sul sito ufficiale di Lucca Changes, sarà dedicata un’intera sezione agli editori Rai coinvolti con tutti i link utili agli eventi in palinsesto e tanto altro ancora. Ovviamente, le fonti di discussione saranno molteplici, si va dai fumetti, al cinema e alle serie TV fino ad arrivare ai videogiochi. Inoltre, appuntamenti immancabili con mondi quali Super Mario Bros e Drawings&Dragons. Protagonisti saranno anche gli Esports con Valorant della Riot Games e Clash of Clans.

Per avere più informazioni riguardo tutto l’evento organizzato per il Lucca Changes, vi basta andare sul sito ufficiale. Troverete sicuramente tutto quello che cercate!