Cyberpunk 2077: possibile cameo di Dr Disrespect?

Se c’è una personalità che incarna appieno lo spirito di un gioco come Cyberpunk 2077, almeno da un punto di vista squisitamente estetico, è sicuramente Dr Disrespect, al secolo Herschel “Guy“ Beahm IV. Il famoso streamer, che è diventato famoso per le sue imprese su videogiochi battle royale, è infatti solito indossare un abbigliamento stravagante, e accessori vagamente post-apocalittici, che ne hanno fatto una delle celbrità di internet più estrose.

Non coglierà quindi di sorpresa i suoi fan (o chiunque lo abbia visto anche solo una volta) il rumor secondo il quale Dr Direspect potrebbe avere un cameo nella prossima creatura dello studio polacco CD Projekt RED, accando ad altre e-celebrities come Alanah Pearce, Jessie Cox e molti altri ancora.

Un rumor che ha cominciato a circolare da qualche giorno, grazie a un tweet dell’interessato, che ha dichiarato di avere qualcosa a che fare con Cyberpunk 2077, anche se non ha in nessun modo specificato di che cosa si trattasse. Sono stati infatti i fan a speculare su una possibile partecipazione di Dr Disrespect come personaggio al gioco.

In realtà non sarebbe la prima volta che lo streamer collabora con una casa di produzione e finisce per comparire in un videogioco, come è successo per esempio con Rogue Company di Hi-Rez. Tuttavia non tutti gli utenti sembrano gradire l’idea: in molti infatti, su Twitter, hanno espresso la loro opinione negativa sull’inclusione di Dr Disrespect in Cyberpunk 2077.

Non ci resta altro che aspettare e vedere se questa collaborazione si rivelerà realtà o rimarrà soltanto una suggestione della rete. Intanto il famoso streamer è impegnatissimo in altri progetti, come ad esempio il suo libro, che uscirà nel marzo 2021.