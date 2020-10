Uncharted: primo scatto ufficiale dal film con Tom Holland

Proprio in queste ore, Tom Holland, il giovane attore che vestirà i panni del protagonista Nathan Drake nella trasposizione cinematografica del fenomeno videoludico Uncharted della Naughty Dog, ha condiviso la prima foto ufficiale direttamente dal set del film.

Finalmente, il lungometraggio sta prendendo forma e questa ne è sicuramente una prova. Se ciò non dovesse bastare (ma risulta un po’ difficile), un ulteriore scatto dal set riporta invece la voce originale del personaggio all’interno del gioco. Come potete vedere, arrivano direttamente da quella voce, Alan North.

Il lungometraggio di Uncharted ha avuto sicuramente un avvio piuttosto travagliato tra vari rinvii, cambi di regia e chi più ne ha, più ne metta. La storia non riprenderà quella canonica della serie ma porterà gli spettatori nelle gesta di un più giovane Nathan e l’incontro del suo mentore Sullivan, interpretato da Mark Wahlberg. Il film, ricordiamo, arriverà in sala il 16 luglio 2021.

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH

— Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020