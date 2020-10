The Medium: ecco un primo assaggio di Dual Reality

A qualche giorno dall’annuncio della data d’uscita, Bloober Team è tornato a parlare di The Medium, l’attesissimo nuovo titolo horror che vi trasporterà nel mondo della medium Marianne, capace di viaggiare tra i due mondi, quello reale e quello degli spiriti. Anche se il gioco sta ancora terminando la sua fase di sviluppo in vista del lancio a dicembre, sembra che stia prendendo forma rapidamente e nel migliore dei modi.

Grazie a un trailer (condiviso anche su Twitter) infatti, la casa di sviluppo ha voluto mostrare uno degli aspetti più intriganti del gioco, ossia la possibilità di giocare, nei panni di Marianne, contemporaneamente sia nel mondo reale che in quello degli spiriti. Bloober Team aveva già spiegato in precedenza, che in questi momenti entrambi i mondi sarebbero stati sul nostro schermo, insieme. Una spiegazione che non era stata del tutto chiara: per questo, fortunatamente, il developer ci è venuto incontro, mostrandoci direttamente come funziona il sistema della Dual Reality.

In sostanza il gioco ci chiede di prendere il controllo di Marianne, un unico personaggio, in due mondi diversi, e questo ci condurrà a situazioni in cui dovremo usare i nostri poteri in una dimensione per poter sbloccare delle aree o delle funzionalità nell’altra. Nel trailer si vede anche lo split screen dinamico tra i due mondi, il che potrebbe significare che una delle due metà dello schermo diventerà più grande quando agiremo in un solo mondo, ma non è chiaro se questa sia un’opzione sotto il controllo dei giocatori, oppure se sarà il gioco stesso a focalizzarsi su una delle due realtà.

Vi ricordiamo che The Medium arriverà il 10 dicembre per PC Windows e Xbox Series X e S. Anche voi non vedete l’ora di mettere le mani sul nuovissimo titolo di Bloober Team?