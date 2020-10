Mortal Shell: update Rotten Autumn ora disponibile

Il publisher Playstack e lo studio di sviluppo Cold Symmetry, autori del souls-like Mortal Shell, hanno rilasciato in queste ore un nuovo update per il loro titolo dalla fitta tinta horror immerso nel genere action-RPG.

L’aggiornamento, dal nome di Rotten Autumn, aggiungerà 10 nuovi involucri, una nuova mini quest su Gorf, la modalità foto e, curiosa aggiunta, una nuova e alternativa traccia per i combattimenti contro i boss arrivata da Rotting Christ. Qualora ve la foste persa, leggete pure la nostra recensione di questo souls-like, il quale ha dalla sua sicuramente delle ambientazioni molto suggestive ma, purtroppo, pecca di qualche grossa limitazione.

È tutto scritto tra le nostre pagine, andate pure a leggerlo. Intanto, vi ricordiamo che Mortal Shell è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Epic Games Store), avvertendovi che, al momento, è disponibile solo in copia digitale ma arriverà il 23 ottobre in copia fisica. Qui sotto, un trailer dell’aggiornamento.