Studio Ghibli: ecco il tour virtuale del museo

Negli anni lo stile onirico e immaginifico degli anime firmati Studio Ghibli ha saputo incantare e rapire milioni di fan in giro per il mondo, che si sono affezionati ai molti capolavori sfornati da questo iconico studio d’animazione. Da Il mio vicino Totoro a Il Castello Errante di Howl, da La Città Incantata a Kiki: Consegne a Domicilio fino a Principessa Mononoke, questi sono solo alcuni dei celebrati film d’animazione i cui protagonisti prenderanno vita nel museo di Studio Ghibli che è prossimo alla sua apertura in Giappone.

Data però la seria situazione epidemiologica dovuta alla pandemia da Covid-19, la compagnia ha voluto pensare anche a quei fan che saranno impossibilitati a raggiungere la nuovissima struttura, regalando anche a loro l’esperienza completa della visita a tutte le attrazioni. Ecco arrivare quindi il tour virtuale, condiviso sul canale YouTube ufficiale del museo, che ci porta alla scoperta delle opere dedicate a grandi registi d’animazione come Hayao Miyazaki e Isaho Takahata.

Il tour si snoda in una serie di brevi clip che ci mostrano alcune zone del museo, il che è qualcosa di veramente straordinario considerando la ben nota e rigida politica di Studio Ghibli sulla condivisione digitale di immagini tratte dalle sue opere (una politica che in realtà si sta un po’ ammorbidendo negli ultimi tempi).

Un’attenzione particolare va riservata all’area Where a Film is Born, dove si trovano opere sull’animazione e sulle tecniche di disegno a mano libera, chiaro riferimento allo stile classico dello studio che, su indicazione del maestro Hayao Miyazaki, preferisce lavorare in modo più “artigianale” piuttosto che usare il digitale.

Date una sbirciata anche voi al video del tour virtuale, sperando di poter presto andare a visitare il vero museo, e soprattutto in attesa di scoprire qualcosa di più Aya and the Witch, l’ultima fatica dello studio!