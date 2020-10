Dr. Stone: nuovo promo dal Jump Special Anime Festa

Durante il Jump Special Anime Festa, che quest’anno si è tenuto in forma completamente digitale, Crunchyroll ha annunciato che avrebbe cominciato la trasmissione di un video dal titolo Stone Wars Eve of the Battle Special Feature, un video speciale dedicato all’anime di Dr. Stone e tratto, ovviamente, dal grande successo manga serializzato su Weekly Shonen Jump da Boichi e Riichirou Inagaki.

Il video è, per la maggior parte, un riassunto di quello che è successo durante la prima stagione, in vista degli eventi della Stone Wars, che avranno luogo nella seconda stagione, prevista all’uscita il prossimo gennaio 2021, e che sarà trasmessa proprio da Crunchyroll in tutto il mondo in contemporanea con il Giappone. Ci sono però anche alcune scene inedite che promettono di deliziare i fan della serie.

Shueisha organizza il Jump Special Anime Festa per mostrare anticipazioni e clip dei più celebrati anime shonen. Nell’edizione di quest’anno per esempio sono stati presenti i doppiatori di anime come Demon Slayer (che sta attualmente riscuotendo un successo pazzesco con il lungometraggio Mugen Train) e Jujutsu Kaisen, l’anime che promette di essere “the next big thing” nel panorama dell’animazione nipponica (coi complimenti del creatore).

In questo contesto il video dedicato da Crunchyroll a Dr. Stone è stato una graditissima anticipazione per tutti i fan, in attesa che la seconda stagione ci sveli ancora di più sulla trama di questo straordinario shonen!