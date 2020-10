My Hero Academia: svelata l’ultima vittima di Toga

Il capitolo 288 del manga di My Hero Academia ha stupito sotto vari aspetti, ma nulla regge il confronto con il cruento assassinio perpetrato da Himiko Toga. Il membro della Lega dei Villain si è infatti resa responsabile di un omicidio particolarmente sanguinoso, uno dei più brutali anche in un arco narrativo come quello in corso (che ha visto numerosi momenti drammatici e perdite devastanti). Vi avvisiamo, da questo punto in poi l’articolo contiene spoiler!

Pur essendo ormai quasi una fan favourite (per via della sua personalità dirompente e della sua palese infatuazione per Deku), Toga rimane comunque un’antagonista nel manga di My Hero Academia, ma in questo capitolo la ragazza si stacca dai suoi alleati della Unione dei Villain e decide di avvicinarsi all’eroina Ochaco Uraraka, per farle alcune domande. La giovane antagonista vuole dimostrare infatti, che l’unico interesse dei pro-heroes sia quello di uccidere i villain, disinteressandosi completamente di quante vittime questa guerra possa mietere tra gli innocenti.

Per farlo però, la giovane compie un atto veramente ignobile, assassinando una vecchia signora per berne il sangue e così prendere le sue sembianze, avvicinandosi poi agli eroi senza essere riconosciuta. Trasformata in questo modo, Toga riesce effettivamente a porre i suoi interrogativi a Ochaco. La sorpresa della ragazza è enorme quando l’eroina risponde che tenterà di fare del suo meglio per salvare l’amato della vecchia signora. Questo momento di distrazione è abbastanza per far sì che la maschera cada, e il travestimento di Toga venga meno, sbalordendo l’eroina.

Insomma, un capitolo che scava ancora un po’ più a fondo nella personalità di uno degli antagonisti più interessanti di My Hero Academia, senza sacrificare però succosi easter egg, e anticipazioni di insperati ritorni. Vi ricordiamo che la quinta stagione dell’anime è stata annunciata, attraverso il profilo Twitter ufficiale, è farà il suo esordio nella primavera del 2021.