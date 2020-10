DreamHack ha annunciato che la DreamHack Leipzing 2021 non sarà un evento in loco a causa delle preoccupazioni continue sulle COVID-19, con restrizioni di viaggio e di sicurezza.

La società ha invece annunciato DreamHack Leipzig – Home Edition, che incoraggia la comunità a “riunirsi in piccoli gruppi a casa, nei bar da gioco o in altri luoghi” dal 22 al 24 gennaio 2021, con le competizioni giocate online.

I membri della comunità possono prendere parte all’evento visitando luoghi partecipanti come LVL-Berlin, il campo 1337 e il TaKe’s Gaming Bar.

Una completa contabilità di sponsor, partner e concorsi non sono stati resi noti al momento della scrittura, anche se DreamHack Lipsia ha in passato ospitato Majors per Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive , e altre competizioni .

DreamHack afferma che l’edizione 2022 dell’evento tornerà nella sede della Fiera di Lipsia a Lipsia, in Germania, dal 28 al 30 gennaio 2022.

La società madre Modern Times Group ha annunciato a settembre che avrebbe unito DreamHack ed ESL in un’unica entità , ma entrambe le società manterrebbero il loro marchio e continueranno a gestire tornei ed eventi.