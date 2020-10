Gen.G in partnership con Rally

La squadra CS:GO di Gen.G, ha collaborato con Rally, una rete blockchain aperta che contribuisce a creare comunità simboliche, per creare GG Strike Coin.

Questa nuova valuta digitale mira a “coinvolgere e premiare i fan di Gen.G in una serie di modi senza precedenti” come l’utilizzo della valuta per ottenere l’accesso diretto a giocatori, allenatori e staff, ricevere merce esclusiva e altro ancora. I dettagli sulla distribuzione della moneta verranno in una data successiva.

I principali vantaggi per i titolari al momento del lancio includono:

Accesso alle chat private di Discord con allenatori, giocatori e staff

Avrà il primo accesso a prodotti nuovi ed esclusivi, così come primi dibs e sconti sull’attuale linea di merchandising

Faranno sentire la loro voce suggerimenti su Discord e riceveranno risposte

Inoltre, l’annuncio segna il lancio di Rally Brand Coin, un token sociale per marchi e celebrità per coinvolgere e premiare le loro comunità. Dal lancio ad agosto, sono stati creati più di 2K account Rally e più di 20 creatori che rappresentano oltre 12K spettatori simultanei e più di 1,2 milioni di follower solo su Twitch si sono uniti con altri in arrivo.

Il settore delle criptovalute è aumentato negli ultimi mesi poiché più organizzazioni hanno lanciato le proprie valute. Lo scorso marzo, OG ha lanciato il proprio fan token basato su criptovaluta e ad agosto il Team Heretics ha esaurito i suoi fan token dopo un lancio riuscito.