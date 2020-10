Ghostrunner: ecco quando arriverà su PS5 e Xbox Series X

Ghostrunner, il first-person-shooter di One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks (e pubblicato da All In! Games e 505 Games) sta per approdare su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 27 ottobre, esclusivamente in formato digitale e al prezzo di 29.99 euro. Oggi però apprendiamo che il titolo giungerà anche su console di prossima generazione, ma lo farà soltanto il prossimo anno.

La pubblicazione su PlayStation 5 e Xbox Series X e S di Ghostrunner è infatti prevista nel corso del 2021: chi ha acquistato le rispettive versioni PlayStation 4 e Xbox One potrà effettuare l’upgrade next-gen senza alcun esborso economico, come suggerito dall’immagine ufficiale condivisa in rete e presente in calce alla notizia. Avete già giocato la demo PC del titolo? Noi di GamesVillage si!