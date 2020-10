Hearthstone: nuove modalità di gioco e aggiornamenti in arrivo

Hearthstone è il gioco di duelli di carte online della Blizzard Entertainment e ultimamente sta ricevendo un aggiornamento piuttosto corposo, che include una nuova modalità e l’aggiunta di risultati. Il gioco di carte è tra i più popolari e amati da quando è stato lanciato nel 2013. Oggi sono state rivelate novità molto importanti che faranno felici i fan del titolo. Tra le ultime novità, la società ha annunciato l’arrivo di nuove modalità: la prima chiamata Duels è la combinazione di Dungeon Run e competizione PVP, dove i giocatori costruiscono il mazzo durante le partite in un’arena contro altri avversari ed è gratuita. La seconda, denominata Heroic Duels sarà a pagamento.

La Blizzard rilascerà anche un corposo aggiornamento e porterà delle modifiche importanti al sistema di progressione di Hearthstone. L’aggiornamento arriverà il 12 novembre e include un sistema di obiettivi, novità sulle missioni, un aggiornamento alla sezione del profilo del giocatore e altro ancora. I risultati, in particolare, sono qualcosa che i fan chiedono da anni. Tutto questo avviene dopo che nel gioco il sistema di ricompense è stato revisionato. Tra le ultime novità, arriverà anche una nuova espansione chiamata Madness at the Darkmoon Faire, comprendente 135 nuove carte in questa espansione e una nuova parola chiave Corrupt porterà delle novità nel gameplay, che cambieranno sicuramente le strategie di Hearthstone in futuro. Hearthstone è ora disponibile per Android, iOS e PC.