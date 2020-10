Samsung presenta il Galaxy A42 5G

Samsung Electronics annuncia oggi il nuovo smartphone Galaxy A42 5G, che arricchisce ulteriormente la gamma di prodotti Galaxy A e rende disponibile la connettività 5G a un prezzo molto accessibile. Il dispositivo è dotato di tutte le innovazioni essenziali che caratterizzano la serie sopracitata, come la quadrupla fotocamera, il display Infinity-U e la batteria a lunga durata.

Samsung Galaxy A42 5G assicura streaming e download estremamente veloci grazie alla tecnologia 5G. Che si tratti di giochi per dispositivi mobili o di live streaming in definizione 4K, la connettività ultra veloce garantisce in ogni situazione una latenza minima e le massime prestazioni.

L’immersivo display Infinity-U Super AMOLED HD+ da 6,6 pollici dà vita ai film con una nitidezza di qualità cinematografica e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida consente di continuare a giocare e guardare i propri contenuti preferiti ancora più a lungo.

Galaxy A42 5G sarà disponibile in Italia da fine ottobre a partire da 369,90€, online sul sito ufficiale e in esclusiva per Vodafone. Il nuovo smartphone sarà disponibile in tre differenti colorazioni: Prism Dot Black, Prism Dot White e Prism Dot Gray.