Flashpoint 2 si conferma come il torneo di CSGO dal montepremi più alto del 2020

Il torneo globale dedicato al celebre sparatutto di Valve, Counter-Strike: Global Offensive, sta per tornare con la sua seconda edizione con un montepremi non indifferente. Parliamo di Flashpoint 2, il quale avrà una vincita in denaro dal totale di ben 1 milione di dollari.

Ci saranno dodici partecipanti in tutto e coloro che riusciranno ad ottenere il primo posto avranno 500.000$ ed il trofeo a forma di AK-47. Inutile dirlo, ma durante il Flashpoint 2 avremo anche l’opportunità di poter osservare diversi scontri tra alcune delle squadre più forti del panorama competitivo dello sparatutto tattico in prima persona.

Di seguito, vi invitiamo ad osservare il trailer della prima stagione.