Ghost of Tsushima Legends: il raid non supporterà il matchmaking

Ghost of Tsushima: Legends consente il matchmaking nelle sue modalità Storia e Sopravvivenza, dando ai giocatori la possibilità di godersi i contenuti multiplayer senza bisogno di collaborare con uno o più amici. Tra poco più di una settimana, Ghost of Tsushima: Legends riceverà una nuova attività sotto forma di evento raid chiamato The Tale of Iyo, che, secondo Sucker Punch, non supporterà il matchmaking, quindi i giocatori dovranno preparare le squadre in anticipo. Sucker Punch ha annunciato la notizia nel suo ultimo post sul blog, in cui si afferma che The Tale of Iyo richiederà ai giocatori di avere una squadra di quattro persone già preparata prima di entrare. Lo sviluppatore afferma indirettamente che il matchmaking non sarà possibile per il livello elevato e impegnativo del raid. Come minimo, vuole che i giocatori siano al livello Ki 100 prima ancora di pensare di provarlo. I raid sono contenuti di fine gioco pensati per testare i limiti di una squadra multiplayer. Richiedono un livello di coordinamento e fiducia che le squadre costruite attraverso il matchmaking generalmente non possiedono. Questo non vuol dire che battere un raid con una squadra combinata sia impossibile, solo che è molto più difficile da portare a termine, e la possibilità che compagni di squadra non familiari e irascibili inaspriscano l’attività è alta considerando quanto stress è solitamente coinvolto.

La mancanza di matchmaking di The Tale of Iyo non significa che chi non ha un amico a portata di mano non sarà in grado di partecipare. I giocatori possono trovare le persone con cui giocare nelle altre attività che supportano il matchmaking. Sucker Punch inizierà a gettare le basi affinché i giocatori si preparino presto per The Tale of Iyo. Venerdì lo sviluppatore introdurrà alcuni aggiornamenti per Ghost of Tsushima: Legends che implementeranno le sfide settimanali nel gioco. Queste sfide inseriranno modificatori nelle missioni Storia e Sopravvivenza, in modo che i giocatori possano affrontarle solo in modalità Incubo. Se i giocatori riescono a completare questi compiti, guadagneranno un’armatura che sarà già al massimo livello KI. Quindi vale sicuramente la pena se vogliono entrare nei raid il più preparati possibile. Ghost of Tsushima: Legends è su PS4.