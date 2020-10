Ghost Gaming è stata acquisita da Atlanta Ownership Group

Ghost Gaming, un’organizzazione dedita alla ricerca di nuovi talenti all’interno del panorama degli Esports, è stata appena acquisita da Atlanta Ownership Group. Quest’ultima, è formata da investitori provenienti dalla città omonima. Il primo obiettivo dei nuovi proprietari è quello di spostare il quartier generale della società acquisita a Atlanta.

Ghost Gaming ha già al suo interno diversi professionisti, facendo in modo che la squadra non sia di certo a corto di componenti e titoli su cui possa spaziare la sua attività. Ad oggi, i ragazzi hanno ottenuto in totale 2.3 milioni di dollari dalle sole vincite dei tornei a cui hanno preso parte nel corso degli anni.