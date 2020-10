Transformers Battlegrounds: trailer per il lancio odierno

Da oggi 23 ottobre è disponibile Transformers Battlegrounds, strategico sviluppato da Coatsink e pubblicato da Outright Games, tratto dal media franchise con i robot che si trasformano. Il publisher e Bandai Namco hanno pubblicato, per l’occasione, il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Il gioco in cui si scontrano Autobot e Deception è disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, in versione standard (39,99 euro) o deluxe (49,99 euro). Il mese scorso era stato invece pubblicato un gameplay trailer.

Questa la descrizione di Transformers Battlegrounds sulla pagina Steam del gioco:

Con la Terra sotto scacco e MEGATRON, leader dei Decepticon, a un passo dal mettere le mani sull’Allspark, BUMBLEBEE e gli Autobot hanno bisogno di un nuovo comandante che li aiuti a ristabilire la pace nell’universo. Quel comandante sei tu!

Raduna la tua squadra e parti in missione, per una guerra tattica a turni che infurierà da Central City a Cybertron. Avrai bisogno di forza e strategia per sopraffare i diabolici Decepticon. Scegli i personaggi TRANSFORMERS e le loro abilità per dominare l’imminente battaglia, con OPTIMUS PRIME, GRIMLOCK e molti altri pronti ad affiancarti nella lotta. Sfrutta ogni ambientazione a tuo vantaggio, riparandoti nelle tempeste di sabbia del deserto, evitando le tempeste di Energon di Cybertron e affrontando i tuoi nemici per le strade della città. Riempi il tuo livello di Energon per scatenare potenti Abilità definitive in grado di distruggere anche i nemici più feroci. Con controlli intuitivi e tre livelli di difficoltà, sei tu a scegliere l’entità della battaglia da affrontare.

In seguito, fai squadra in modalità multigiocatore in locale e metti alla prova le tue abilità con giochi come Ottieni la bandiera, Orde, Resistenza finale e molti altri. È il gioco di azione strategica che i fan dei TRANSFORMERS stavano aspettando da una vita!

• GUIDA GLI AUTOBOT – Mettiti al comando di BUMBLEBEE, WINDBLADE, OPTIMUS PRIME e altri eroi in emozionanti battaglie strategiche

• DALLA TERRA A CYBERTRON – Distruggi e fai saltare in aria città, foreste, deserti e oltre in missioni esplosive

• AFFINA LE TUE ABILITÀ – Comandi accessibili e 3 modalità di difficoltà accolgono i principianti e mettono alla prova i tattici

• MULTIGIOCATORE LOCALE – Fai squadra con un amico o affronta le missioni in solitaria in giochi stile arcade