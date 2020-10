My Hero Academia: annunciato il nuovo gioco per dispositivi mobile

My Hero Academia è uno degli anime e manga più popolari di questo periodo. I fan saranno lieti di scoprire che un nuovo gioco mobile free-to-play uscirà nel 2021. Il gioco è stato annunciato nella famosa rivista giapponese di manga Shounen Jump. Il titolo del gioco è My Hero Academia Ultra Impact. L’annuncio, tuttavia, non è ancora ufficiale poiché alcuni abbonati alla rivista hanno ricevuto il loro numero prima del previsto. Come molti titoli per dispositivi mobili di anime, anche qui avremo un sistema gacha e delle micro-transazioni.

Questo nuovo gioco seguirà la storia del manga e dell’anime originali di con molti dei personaggi che fanno parte della serie. Conterrà un sistema a turni e dei nuovi artwork esclusivi per i personaggi del gioco. Secondo il Twitter ufficiale i giocatori potranno registrarsi per una versione beta del gioco prossimamente, purtroppo al momento non sappiamo se sarà solo per la versione giapponese o anche per quella inglese. Quando la beta verrà rilasciata, avremo maggiori informazioni. Molti giochi in stile gacha, legati ad anime o manga hanno fallito il loro obbiettivo in passato a causa della chiusura dei server. L’unica eccezione la stiamo vedendo in questo periodo con Genshin Impact della MiHoYo. My Hero Academia Ultra Impact sarà rilasciato nel 2021 per dispositivi iOS e Android.