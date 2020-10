Team Singularity cancella la partnership con Dashthreads

La celebre organizzazione Esports Team Singularity ha appena annunciato di aver terminato la partnership con la società di abbigliamento Dashthreads. La suddetta, fino ad oggi, era il supplier ufficiale per tutto il vestiario targato Team Singularity.

La famosa squadra, con un post dedicato, ha pubblicato le cause che hanno portato alla dura decisione. Apparentemente, l’ex collaboratore è stato non professionale e non ha rispettato i termini dell’accordo con il team.

Lo staff si è anche scusato con i fan e tutti i membri della community per la scadente qualità dei servizi di cui si occupava Dashthreads, di cui ancora non sappiamo la risposta, se non che verranno prese azioni severe nei suoi confronti.