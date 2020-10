Dreamland: arriva il trailer del nuovo film con Margot Robbie

Paramount Movies ha rilasciato il trailer ufficiale del prossimo thriller drammatico del regista Miles Joris-Peyrafitte intitolato Dreamland con protagonista Margot Robbie, che interpreta una rapinatrice di banche ricercata con una taglia ingente sulla testa. Interpretato anche da Finn Cole di Peaky Blinders, il film arriverà in sale selezionate il 13 novembre e sarà disponibile anche in VOD il 17 novembre.

Ambientato nella lotta americana durante la Grande Depressione, Dreamland segue Eugene Evans, un giovane che sogna di fuggire dalla sua piccola città del Texas. La sua vita normale prende una svolta inaspettata quando scopre la rapinatrice di banche Allison Wells (Robbie), ferita fuggitiva che si nasconde più vicino di quanto possa mai immaginare. Diviso tra la rivendicazione della taglia per la sua cattura e la sua crescente attrazione per la seducente criminale, niente è come sembra, ed Eugene deve prendere una decisione che influenzerà per sempre la vita di tutti coloro che ha amato.

Dreamland è interpretato dalla candidata all’Oscar Margot Robbie (I Tonya, Birds of Prey), Finn Cole (Peaky Blinders), Travis Fimmel (Warcraft, Vikings), Kerry Condon (Avengers: Infinity War) Lola Kirke (American Made), Garrett Hedlund ( Tron: Legacy) e Darby Camp (Big Little Lies).

Dreamland è diretto da Miles Joris-Peyrafitte da una sceneggiatura scritta da Nicolaas Zwart. Il film è prodotto da Margot Robbie, Tom Ackerley e Josey McNamara di Lucky Chap Entertainment e Brian Kavanaugh-Jones e Rian Cahill di Automatik. Brad Feinstein di Romulus Entertainment sta producendo e finanziando. Il film è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso anno al Tribeca Film Festival 2019.