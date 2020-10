Tim Burton sta creando un nuovo live-action de La Famiglia Addams

Mentre la stravagante famiglia è impegnata a prepararsi per un ritorno animato col botto nel 2021, La Famiglia Addams si sta preparando a tornare sul piccolo schermo mentre, secondo Deadline, Tim Burton (Edward mani di forbice) sta aiutando a sviluppare un nuovo adattamento live-action del fumetto creato da Charles Addams.

La serie, che sarà scritta e messa in scena dagli ex allievi di Smallville Alfred Gough e Miles Millar, è destinata a portare la famiglia ai giorni nostri e si concentrerà sulla giovane Mercoledì Addams e sulla sua visione del mondo del 2020. Inoltre per la scrittura e lo showrunning, Gough e Millar saranno i produttori esecutivi del progetto insieme a Burton, che è attualmente in trattative per la produzione esecutiva della serie e forse anche per dirigere tutti gli episodi dell’aggiornamento, mentre MGM TV, che possiede i diritti del franchise, è tra i produttori.

La decisione di Tim Burton di firmare per la serie sembra un incontro fatto nel paradiso del gotico, con lo scrittore e regista nominato all’Oscar che ha ricevuto consensi nel corso degli anni per la sua atmosfera oscura in tutte le sue opere, tra cui Beetlejuice, Edward mani di forbice e Dark Shadows.

A un certo punto Burton stava persino sviluppando il suo adattamento cinematografico intorno agli inizi del 2010, sotto forma di una gita in stop-motion in cui avrebbe co-scritto, co-prodotto e diretto alla Universal Pictures ‘Illumination Entertainment, anche se dopo tre anni di languore nell’inferno di sviluppo è stato infine scartato.

Era anche in programma che dirigesse il film del 1991 con Raul Julia e Anjelica Huston, ma purtroppo è stato costretto a lasciar perdere a causa di conflitti di programmazione con Batman Returns. La serie della Famiglia Addams segnerà anche la prima grande incursione di Burton nella televisione live-action dopo aver contribuito allo sviluppo e alla produzione esecutiva dell’adattamento della serie animata del suo film di successo del 1988 Beetlejuice.