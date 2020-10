Milano Resiste: il messaggio di speranza da parte di Watch Dogs

In questi giorni, i muri delle strade del capoluogo lombardo sono stati coperti da alcuni manifesti con la scritta Milano Resiste. Un messaggio per il periodo delicato che si sta vivendo, e un invito a riprendersi il proprio futuro, a far parte di una resistenza cauta e silente che non esita un attimo nell’indossare una piccola e innocua maschera per dimostrare quanto tenga alla propria libertà e soprattutto quanto rispetti quella degli altri.

Dopo diverse personalità di spicco dello showbiz italiano, anche i videogiochi scendono in campo per lanciare un messaggio forte e diretto alle generazioni più giovani. “Milano Resiste” è la scritta che campeggia sui manifesti affissi negli spazi pubblicitari sparsi per il centro di Milano. Un messaggio importante e incoraggiante che potrebbe anche restare anonimo, ma un QR code alla base del manifesto porta direttamente chi lo inquadra con uno smartphone a svelare l’arcano. Il videogioco in questione è Watch Dogs Legion, come si evince anche dal logo che sostituisce la M di Milano e che, seppur lontanamente, ricorda anche il profilo dell’inconfondibile e maestoso Duomo. E il nesso con l’attualità, soprattutto per le migliaia di appassionati di videogame, è piuttosto immediato. Watch Dogs Legion, infatti, è l’ultimo capitolo dell’omonima serie da 40 milioni di copie targata Ubisoft che fa della resistenza in nome della libertà il proprio cavallo di battaglia. L’unica alternativa, infatti, è resistere e far sì che ognuno faccia la sua parte in nome del bene più prezioso, la libertà. Per un futuro più roseo per tutti!

Ricordiamo che Watch Dogs Legion sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia dal 19 ottobre, su Xbox Series X il 10 novembre e su PlayStation 5 il 24 novembre.